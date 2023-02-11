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Dünya

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci Filistinli bir genci öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da 27 yaşındaki bir Filistinli gencin, bir Yahudi yerleşimci tarafından başından silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Mohammed Ghifari, Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 11.02.2023
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci Filistinli bir genci öldürdü Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'da bir grup silahlı Yahudi yerleşimci, Salfit kentine bağlı Karave Beni Hasan köyünde Filistinli çiftçi ve çobanlara saldırdı.

Yahudi yerleşimcilerden birinin, Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucunda bir gencin başından ağır yaralanarak bölgedeki sağlık merkezine kaldırıldığı aktarıldı.

Bölgede Yahudi yerleşimciler ile kendilerini koruyan İsrail askerler ve Filistinliler arasında arbedeler yaşandığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, Salfit'e bağlı Karave Beni Hasan köyünde Yahudi yerleşimci tarafından ateşli silahla başından yaralanan Misgal Süleyman Abdulhalim Reyyan'ın (27) yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gencin, Yahudi yerleşimci tarafından öldürülmesi kınandı. Açıklamada, "Bu çirkin suçun, işgalcilerin ve milis yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı kanlı cinayetler serisinin bir parçasıdır." denildi.

Bu tür suçların sorumlusunun doğrudan İsrail hükümeti olduğu vurgulanan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail'in işlediği suçları soruşturma çağrısında bulunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki fanatik Yahudi yerleşimciler, son dönemde Filistinlilere, mülklerine ve araçlarına yönelik saldırılarını artırdı. Filistinli resmi verilere göre İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin silahlı saldırılarında 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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