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Dünya

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar devam ediyor: 5 yaralı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı.

Mustafa Deveci   | 30.01.2020
Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar devam ediyor: 5 yaralı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistinliler, Batı Şeria’da Trump’ın sözde barış planını protesto etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler, lastik yakıp barikat kurdu. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramallah yakınındaki El-Bire ile El Halil kentine bağlı Sa'ir beldesinde Trump'ın sözde barış planını protesto etti. 

İsrail güçleri protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri plastik mermiyle 5 Filistinliyi yaralarken, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistinliler, dün ve önceki gün de Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sözde barış planını protesto etmişti.

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