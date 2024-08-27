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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Batı Şeria'da Filistinliler İsrail şiddetini protesto etmek için greve gitti

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 6 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonrası ilan edilen genel grev Tulkerim ve Beytüllahim'de ulaşımı, kamu ve sivil kurumlarındaki işleyişi felç etti.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Batı Şeria'da Filistinliler İsrail şiddetini protesto etmek için greve gitti Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Beytüllahim kentlerinde İsrail şiddetini protesto etmek için genel grev ilan edildi.

Filistinli siyasi grupların çağrısıyla, Tulkerim ve Beytüllahim'de dün İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden 6 Filistinlinin yasını tutmak için bugün greve gidildi.

Söz konusu 6 Filistinlinin cenaze töreni için hazırlıklar sürerken, Tulkerim ve Beytüllahim'deki grev ekonomik hayatı, ulaşımı, kamu ve sivil kurumlarındaki işleyişi felç etti.

İsrail ordusunun dün Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de dün akşam Beytüllahim'e bağlı Vadi Rahhal beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açmıştı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 652 Filistinli hayatını kaybetti.

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