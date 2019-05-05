İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.
Gazze/Kudüs
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketleri gerekçe göstererek bölgeye başlattığı saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin doğusuna düzenlediği saldırıda Bilal Muhammed El-Benna ve Abdullah Ebu el-Ata'nın şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısının 9'a, yaralı sayısının 80'e yükseldiği ifade edildi.
Şehitler arasında 14 aylık bir kız bebek ile bu bebeğin hamile annesi de yer alıyor.
Öte yandan İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken, Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmayı sürdürüyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Gazze'den atılan roketin İsrail'in güney sınırındaki Aşkelon kentinde bir fabrikaya düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze sınırına yakın bölgelere roket atışlarının sürdüğünü, buna karşılık olarak Gazze'nin kuzeyinde bir Filistinlinin hedef alındığı kaydedildi.
İsrail-Gazze arasında gerginlik tırmanıyor
Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.
Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek dün savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, dünden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurduğunu, Gazze'den de İsrail tarafına 430'dan fazla roket atıldığını açıklamıştı. Atılan roketler nedeniyle de 1 İsrailli ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.
İsrail polisi 2 İsraillinin öldüğünü duyurdu
İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roket nedeniyle iki İsraillinin öldüğünü duyurdu.
İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Gazze'den atılan roketler nedeniyle ülkenin güneyindeki Aşkelon kentinde 2 İsrailli hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Rosenfeld, olaya ilişkin ayrıntıları daha sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtirken, yerel basın ölen İsraillilerin iki ayrı roket saldırısında yaralandığını ve kaldırıldıkları Aşkelon'daki bir hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.
Haberde ayrıca, ağır yaralanan İsraillinin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.
İsrail makamları, bugün öğleden sonra Gazze'den atılan roketlerden birinin Aşkelon'da bir fabrikaya düşmesi sonucu 2'si ağır 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada ayrıca Gazze sınırına yakın bir bölgede seyahat halindeki araca roket isabet ettiği, araçta bulunan ve kimliği açıklanmayan 60 yaşındaki bir İsraillinin ağır yaralandığı ifade edilmişti.
Ölen İsraillilerin kimlikleri henüz açıklanmazken, Gazze'den atılan roketler nedeniyle ölen İsraillilerin sayısı 3'e yükseldi. Bu sabah erken saatlerde atılan bir roket nedeniyle yine Aşkelon'da 58 yaşındaki Moşe Agadi hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Gazze yönelik saldırılarında ise cuma gününden bu yana 13 Filistinli şehit oldu, 80 Filistinli yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.