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Dünya

Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

İsrail’de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Mustafa Deveci   | 12.09.2020
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

İsrail’de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya çağırdı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapattı.

Göstericiler, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hükümetin ülke genelinde karantina uygulanması planına tepki gösterdi.

Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

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