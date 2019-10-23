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Dünya

Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu

Batı Kudüs'te Bizans döneminden kalma, yaklaşık 1500 yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen bir kilisenin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Mustafa Deveci   | 23.10.2019
Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu

Kudüs

Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu

Batı Kudüs'te Bizans döneminden kalma, 1500 yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen bir kilisenin kalıntıları ortaya çıkarıldı. Batı Kudüs'e bağlı Ramat Beit Shemesh ilçesinde yaklaşık 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan kilisede kuş, meyve ve bitki motiflerinden oluşan mozaiklerin yanı sıra Yunanca yazılmış bir kitabe de bulundu. ( İsrail Antikalar Kurumu - Anadolu Ajansı )

İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'e bağlı Ramat Beit Shemesh ilçesinde bulunan kilisenin, adı bilinmeyen bir "şehidin" anısına yapıldığı belirtildi. 

Yaklaşık 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan kilisede kuş, meyve ve bitki motiflerinden oluşan mozaiklerin yanı sıra Yunanca yazılmış bir kitabenin de bulunduğu ifade edildi.

Klasik Bizans mimarisini yansıtan kilisenin 6. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.

Açıklamaya göre, kazılarda bulunan eserlerin bir kısmı Batı Kudüs'teki Tevrat Toprakları Müzesinde bu akşam yapılacak törenle ziyarete açılacak.

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