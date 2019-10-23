Euro
6.38
Dolar
5.73
BIST 100
99,785.16
Altın
1,492.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunda terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde ele geçirilen ve Türkiye'deki sivil yerleşimlere atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketlerini etkisiz hale getirdi.

Muhammed Temim Hocaoğlu,Adham Kako   | 23.10.2019
Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

Ankara

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan bölgelerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, bu kapsamda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde, Ceylanpınar'a doğru atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketleri ele geçirdi.

Ceylanpınar'a 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan roketler, SMO tarafından etkisiz hale getirildi.

Harekat sırasında Rasulayn'daki YPG/PKK'lı teröristler, Ceylanpınar ilçesine defalarca havan mermisi saldırısı gerçekleştirmişti.

YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda 20 sivil şehit olmuş, 200'e yakın sivil yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Arap Birliği'nin Barış Pınarı muhalefeti, ikiyüzlülüğünü yansıtıyor
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar

Benzer haberler

Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

'Anlaşma ile terör koridoruna darbe vurduk'

Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor

Terörist inlerindeki görüntüler 'YPG-PKK ayrımı'nı yalanlıyor

Terörist inlerindeki görüntüler 'YPG-PKK ayrımı'nı yalanlıyor

'Suriye'nin dahil olmadığı bir anlaşma çözüme katkı sağlamaz'

'Suriye'nin dahil olmadığı bir anlaşma çözüme katkı sağlamaz'
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı

Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı