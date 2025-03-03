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Dünya, Ramazan 2025

Batı Afrika'nın en büyük camisinde ilk iftar heyecanı

Senegal'in başkenti Dakar'daki Massalikoul Jinaan Camisi'nde ilk iftar heyecanı yaşandı.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Batı Afrika'nın en büyük camisinde ilk iftar heyecanı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dakar

Dakar'ın Colobane semtinde bulunan Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinnan'da her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz iftar sofrası kuruldu.

Caminin hem kadın hem de erkek kısmında toplanan binlerce kişi, sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan iftar sofrasında oruçlarını açtı.

İftara katılan Dakar'da yaşayan Furkan Şişman, cami içinde kurulan sofra etrafında binlerce kişiyle aynı anda iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hatice Tutucu Şişman da caminin kadınlar kısmında Senegalliler ile yan yana orucunu açtığını ve atmosferden çok etkilendiğini dile getirdi.

Senegal'de Ramazan ayının başlangıcı 2 Mart olarak duyurulmuştu.

Müridi tarikatının 2019'da açtığı camide 2021'den beri her ramazan 30 gün boyunca ücretsiz iftar veriliyor ve hatimle teravih kılınıyor.

Massalikoul Jinaan Camisi, Kubbet-üs Sahra'ya benzeyen yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla dikkati çekiyor.

Adını Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın "Cennete giden yol" anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan cami, Colobane semtinde devlet tarafından 6 hektarlık alana 7 yılda inşa edildi.

Batı Afrika'nın en büyük camisi kabul edilen yapının altın yaldızla kaplı iç kısmında 10 bin, mermer döşemeli avlusunda 20 bin olmak üzere toplam 30 bin kişi namaz kılabiliyor.

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