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Dünya

Başkurdistan’ın Türkiye'de ticari temsilciliği açılıyor

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti, İstanbul’da ağustosta ticari temsilcilik açacak.

Ali Cura   | 30.06.2020
Başkurdistan’ın Türkiye'de ticari temsilciliği açılıyor

Başkurdistan

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti, İstanbul’da ağustosta ticari temsilcilik açacak.

Başkent Ufa’da "Geleceğin bölgesi. Avrasya'nın kalbinden bakış" konulu Uluslararası Şehir Forumu düzenlendi.

Foruma katılan Başkurdistan Dış İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı Margarita Bolıçeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kendileri için ticari ilişkilerde ana ülkelerden biri olduğunu ve Türk iş insanlarının bölgeyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

Bu çerçevede Türk iş insanları için iyi şartlar sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Bolıçeva, İstanbul’da Başkurdistan’ın bir ticari temsilciliğinin açılacağını bildirdi.

Bolıçeva, "Türkiye’de ticari temsilcilik açılması için İstanbul tercih edildi. Ağustos ayının sonunda resmi olarak temsilciliğin açılışı yapılacak.” ifadesini kullandı.

Rusya genelinde ilk defa uluslararası organizasyon

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Başkurdistan, Rusya genelinde salgın sürecinde ilk defa uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Rusya’da devam eden salgın sürecinde ekonomik olarak zor dönemden geçen Türk ve Müslüman halkın ağırlıklı yaşadığı bölgedeki turizm ve yatırım potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen forumda, potansiyel imkanlar ele alındı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı katılımla yapılan foruma, Türkiye’den de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer video konferans yöntemiyle katıldı.

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