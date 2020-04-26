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Dünya

Barış Pınarı Harekatı bölgesine ramazan yardımı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine Türk Kızılay tarafından ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtılmaya başlandı.

Mehmet Fatih Aslan   | 26.04.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesine ramazan yardımı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde bölgede faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, AFAD aracılığıyla gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla bölgede yaşayan halkın kimseye muhtaç olmaması için çaba sarf eden Kızılay, yanında iftariyelik paketlerin de bulunduğu 1000 gıda kolisini Rasulayn ve Tel Abyad'da ulaştırdı. Paketler, Kızılay ekiplerince Suriyeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Bölgede yaşayan halkın çadır, giysi ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüren Kızılay, ramazan ayının sonuna doğru da 1000 bayramlık gıda kolisi de dağıtmayı planlıyor.

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