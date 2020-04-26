İran'da Kovid-19'la mücadelede bölgesel renk uygulamasına geçiliyor
İran'da koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili "beyaz", "sarı" ve "kırmızı" bölge uygulamasına geçilecek.
İstanbul
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili "beyaz", "sarı" ve "kırmızı" bölge uygulamasına geçileceğini söyledi.
İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve başkanlık ettiği "Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ruhani, "Kovid-19'la mücadelede getirilen sınırlamalar bölgesel riske göre değerlendirilecek. Mesela eğer bir bölgede iki hafta üst üste yeni vaka görülmez, koronavirüs nedeniyle ölüm olmaz ise Sağlık Bakanlığı o bölgeyi beyaz bölge ilan edebilecek. Diğer bölgeleri de sarı veya kırmızı olarak sınıflandıracak." dedi.
Ülkede bir süredir kapalı olan ibadethanelerin durumunun bu çerçevede ele alındığını dile getiren Ruhani, beyaz ilan edilen bölgelerde sosyal mesafeye uyulması kaydıyla ibadethanelerin açılabileceğini belirtti.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 650'ye, vaka sayısı ise 89 bin 328'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.