Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 856, Nepal'de 273 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Bangladeş’te son 24 saatte 2 bin 856, Nepal’de 273 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Ankara
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"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş'te son bir günde görülen 2 bin 856 vaka ile toplam vaka sayısı 84 bin 379’a ulaştı.
Son 24 saatte salgın dolayısıyla 44 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1139’a yükseldi.
Bangladeş, Kovid-19 vaka sayısında salgının ortaya çıktığı Çin’i geride bıraktı.
Nepal’de vaka sayısı 5 bin 335 oldu
Nepal’de son 24 saatte 273 Kovid-19 vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 5 bin 335’e çıktı.
The Kathmandu Post gazetesinde yer alan habere göre, son bir günde salgın dolayısıyla 2 kişi hayatını kaybederken, şimdiye dek yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.