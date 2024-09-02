Bangladeş'te sellerde ölenlerin sayısı 67'ye çıktı
Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.
Ankara
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığından sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ülkedeki 11 bölgede meydana gelen sellerde ölenlerin sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.
Sellerden dolayı 600 binden fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 11 bölgede 5 milyondan fazla insanın afetten etkilendiği aktarıldı.
Açıklamada, afetten etkilenen bölgelerin bazılarında iyileşmeler görüldüğü belirtilerek, Bakanlığın mağdurlara gıda ve maddi yardım yaptığı ifade edildi.
Bakanlık, 29 Ağustos'ta sel felaketinden etkilenen bölgelerde yaklaşık 600 sağlık ekibinin sahada görev yaptığını bildirmiş, felaket nedeniyle 500 binden fazla kişinin bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.