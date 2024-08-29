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Dünya

Bangladeş'te sellerde ölenlerin sayısı 52'ye çıktı

Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

Sercan İrkin  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Bangladeş'te sellerde ölenlerin sayısı 52'ye çıktı

İstanbul

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı, sel felaketinin son durumuna ilişkin rapor yayınladı.

Selin ülke genelinde 5 milyon 400 bini aşkın kişiyi etkilediği bildirilen raporda, seller nedeniyle ölenlerin sayısının 52'ye yükseldiği belirtildi.

Raporda, Moulvibazar bölgesinde sel sularına kapılarak kaybolan bir kişinin ise hala bulunamadığı açıklandı.

Ayrıca, sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki 595 sağlık ekibinin sahadaki görevlerine devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, ülkedeki sel felaketi nedeniyle 500 binden fazla kişi de bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildi.

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