Bangladeş'te sellerde ölenlerin sayısı 52'ye çıktı
Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
İstanbul
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı, sel felaketinin son durumuna ilişkin rapor yayınladı.
Selin ülke genelinde 5 milyon 400 bini aşkın kişiyi etkilediği bildirilen raporda, seller nedeniyle ölenlerin sayısının 52'ye yükseldiği belirtildi.
Raporda, Moulvibazar bölgesinde sel sularına kapılarak kaybolan bir kişinin ise hala bulunamadığı açıklandı.
Ayrıca, sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki 595 sağlık ekibinin sahadaki görevlerine devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, ülkedeki sel felaketi nedeniyle 500 binden fazla kişi de bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.