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Dünya

Bangladeş'te fabrikada çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te başkent Dakka'daki gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 09.07.2021
Bangladeş'te fabrikada çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti

Ankara

İtfaiye yetkilisi Russel Shikder, yaptığı açıklamada, dün gece başkentin dış mahallelerinden Rupganj'da bulunan Hashem Gıda ve İçecek Şirketinin fabrikasında başlayan yangında çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Beş katlı fabrikada mahsur kalan en az 49 kişinin hayatını kaybettiği; arama kurtarma ekiplerinin, 17 kişinin cesedine ulaşabildiği kaydedildi.

Yangının neden çıktığı, kaç kişinin mahsur kaldığı ve kaç kişinin kayıp olduğu netleşmedi.

Altyapısı yetersiz yerlerde kurulan fabrika ve atölyeler

Bangladeş'te altyapısı yetersiz eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde, yakın geçmişte çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan yangınlar meydana gelmişti.

Dakka'da 2010'da kimyasal maddelerin yasa dışı depolandığı bir apartmanda çıkan yangında 123 kişi ölmüştü.

2012'de Dakka'nın dış mahallelerinden birindeki tekstil atölyesinde çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetmişti.

2019'da da konut, dükkan ve depoların iç içe geçtiği bir mahallede çıkan yangında 67, imalathanelerin bulunduğu çok katlı komplekste çıkan yangında ise 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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