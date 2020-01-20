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Dünya

Bangladeş'te doğan üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verildi

Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 20.01.2020
Bangladeş'te doğan üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verildi

Ankara

Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri konuldu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, AFAD ve Sağlık Bakanlığınca Bangladeş'te açılan Türk Sahra Hastanesi'nde bugün doğan üçüz bebeklerin Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bebeklerimize uzun, sağlıklı yıllar dileriz. Sahra Hastanemizde bugüne kadar 150'nin üzerinde bebek hayata gözlerini açtı." ifadeleri kullanıldı.

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