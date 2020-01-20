Bangladeş'te doğan üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verildi
Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verildi.
Ankara
Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri konuldu.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, AFAD ve Sağlık Bakanlığınca Bangladeş'te açılan Türk Sahra Hastanesi'nde bugün doğan üçüz bebeklerin Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bebeklerimize uzun, sağlıklı yıllar dileriz. Sahra Hastanemizde bugüne kadar 150'nin üzerinde bebek hayata gözlerini açtı." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.