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Dünya

Bangladeş ve Hindistan ortak sınır devriyeleri başlatma konusunda anlaştı

Bangladeş ve Hindistan'ın ortak sınırlarındaki suçlarla mücadele etmek için ortak sınır devriyeleri başlatma konusunda anlaştığı bildirildi.

Nuri Aydın   | 19.09.2020
Bangladeş ve Hindistan ortak sınır devriyeleri başlatma konusunda anlaştı

Ankara

Bangladeş'in başkenti Dakka'da her iki ülkenin sınır güçlerinin katıldığı 4 günlük bir konferansın ardından devriyelere ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, tarafların sivillere karşı gerçekleştirilen cinayet, yaralama ve saldırı olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla ortak sınır devriyesi, farkındalık programları ve sosyoekonomik kalkınma çabalarını genişletme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

İki ülkenin sınır bölgesinde yaşayan sivillere uluslararası hukuk eğitimi verilmesi konusunda da mutabakata vardığı kaydedilen bildiride tarafların, sınır bölgesinde etkin mücadele yürütülmesi kapsamında kaçakçılar ve diğer suçlular hakkında bilgi paylaşımında bulunacağı da ifade edildi.

Konferans, Bangladeş’ten Hindistan'a göç eden Müslümanları hedefleyen tartışmalı vatandaşlık yasası nedeniyle oluşan gerginlik sonrası taraflar arasındaki ilişkileri yeniden iyileştirme çabası olarak görülüyor.

Bangladeş merkezli bir insan hakları örgütü tarafından temmuzda yayımlanan rapora göre, bu yılın ilk yarısında Hindistan Sınır Güvenliği Gücü (BSF) tarafından en az 25 Bangladeşli sivil öldürülmüştü.

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