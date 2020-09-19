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Dünya

Irak'ta 5 ay sonra ibadet yerlerinin yeniden açılması kararı alındı

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında kapatılan ibadet yerlerinin sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılması kararı alındı.

Haydar Karaalp   | 19.09.2020
Irak'ta 5 ay sonra ibadet yerlerinin yeniden açılması kararı alındı

Bağdat

Irak resmi haber ajansına göre, hükümete bağlı kriz masası tarafından alınan kararlar uyarınca, 5 ay önce kapatılan cami ve diğer ibadet yerleri sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açıldı.

Kriz masası, ibadet yerlerine yabancı ziyaretçilerin girişine ise izin verilmemsi kararı aldı.

Ülkede kapalı bulunan park, lunapark gibi yerlerin de yeniden açılacağı aktarıldı.

Irak Sünni Vakfı, 24 Ağustos’ta vakfa bağlı camilerin yeniden açılması kararı almıştı.

Şii Vakfı'na bağlı ibadet yerleri ise hala kapalı bulunuyordu.

Ülkede son verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 408'e, vaka sayısı da 311 bin 690'a çıktı.

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