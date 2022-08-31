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Dünya

Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak

Bangladeş'in, emtia fiyatlarını dengelemek amacıyla Rusya'dan 500 bin ton buğday ithalatını onayladığı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 31.08.2022
Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak

Ankara

Kabine yetkilisi Abdul Barik, başkent Dakka'daki bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'dan 500 bin ton buğday ithalatı yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, Bangladeş'in Rusya'ya dolar ile ödeme yapacağı ve ton başına 430 ABD doları ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan, bakanlar kurulu toplantısında, Hindistan ve Vietnam'dan 230 bin metrik ton pirinç ithal edilmesinin de onaylandığı belirtildi.

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