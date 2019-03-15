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Dünya, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Bangladeş Kriket Milli Takımı saldırıdan son anda kurtuldu

Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.03.2019
Bangladeş Kriket Milli Takımı saldırıdan son anda kurtuldu

Ankara

Bangladeş Kriket Milli Takımı'nda forma giyen oyuncular ve yöneticilerin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalara göre, terör saldırısının gerçekleştiği camide ibadetlerini gerçekleştirmeyi planlayan Bangladeş Kriket Milli Takımı, saldırıdan kıl payı kurtuldu.

Saldırı gerçekleştiği sırada caminin önüne vardıklarını kaydeden takımın teknik direktörü Khaled Mashud, "Camiye 3-4 dakika önce gelseydik, saldırıya maruz kalacaktık. Çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Saldırıyı atlattığımız için mutluyum ama hemen önümüzde gerçekleşen olaylar korkunç bir film gibiydi." ifadelerini kullandı.

Milli takımdan yapılan açıklamada ise takım kafilesinin güvenli bir şekilde otele geri döndüğü ve yarın Yeni Zelanda ile oynayacakları karşılaşmanın saldırı nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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