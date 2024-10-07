iBakan Uraloğlu, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

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Dünya

Bakan Uraloğlu, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

İsmail Özdemir, Bedrudin Brljavac  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Bakan Uraloğlu, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

Sarajevo

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgedeki incelemelerinin ardından başkentte bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ne geldi.

Meçhul Asker Anıtı ve İzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Uraloğlu'na Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra Türk kurumlarının temsilcileri de eşlik etti.

Şehitlikte, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.





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