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Dünya

Bakan Çavuşoğlu New York'ta yapımı bitmek üzere olan Türkevi binasını gezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek için geldiği New York’ta, yapımı bitmek üzere olan yeni Türkevi'nde incelemelerde bulundu.

İslam Doğru   | 21.05.2021
Bakan Çavuşoğlu New York'ta yapımı bitmek üzere olan Türkevi binasını gezdi Fotoğraf: Cem Özdel/AA

New York

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun Filistin toplantısı için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden Türkevi’nde incelemelerde bulundu. ( Cem Özdel - Anadolu Ajansı )

New York'un sembol binalarından biri olmaya aday Türkevi binasını gezen Bakan Çavuşoğlu’na, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür eşlik etti.

Başkonsolos Özgür ile binada çalışmalara devam eden yüklenici şirket yetkililerinden gelinen nokta ile ilgili bilgi alan Çavuşoğlu, işçilerle sohbet etti.

Türkevi'nin temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı

BM Genel Merkez Binası'nın karşısında bulunan yeni Türkevi'nin temeli Eylül 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelişen ve değişen dış politika anlayışına uygun mekanlara ihtiyacının arttığını ve eski Türkevi binasının artık ihtiyacı karşılayamadığını belirtmişti.

Yeni Türkevi binası New York'un sembol binalarından olmaya aday

Cumhuriyet tarihinin yurt dışındaki en büyük yatırımlarından olan yeni Türkevi binası, New York'un sembol binalarından biri olmaya aday.

New York Türkevi'nin eski binasının yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu şekilde inşa edilen 35 kat yüksekliğinde gökdelenin yapımı tamamlanmak üzere.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği binaları arasında mimarı güzellik açısından dikkat çekiyor.

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi'nin, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olması planlanıyor.

Lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor

Başta Selçuklu olmak üzere, geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen yeni Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

Dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenen binanın projesi, Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtan simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.

Yeni Türkevi'nin kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edildi.

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayacak depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliğini taşıyor.

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