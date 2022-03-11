Dolar
14.76
Euro
16.12
Altın
1,984.32
ETH/USDT
2,561.80
BTC/USDT
38,700.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Bakan Akar, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barış Gündoğan   | 11.03.2022
Bakan Akar, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilirken, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Akar, can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemini vurguladı.

Akar, ayrıca Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi

Benzer haberler

Biden, Ukrayna'ya ABD'lilerin kullandığı uçakları göndermenin 3. Dünya Savaşı olacağını söyledi

Biden, Ukrayna'ya ABD'lilerin kullandığı uçakları göndermenin 3. Dünya Savaşı olacağını söyledi

G7 ülkeleri Rusya'yı ticarette 'en çok kayrılan ülke' statüsünden çıkaracak

Bakan Akar, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ile telefonda görüştü

AB, Rusya'ya dördüncü yaptırım paketini hazırlıyor

AB, Rusya'ya dördüncü yaptırım paketini hazırlıyor
ABD Senatosu Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

ABD Senatosu Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı
Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı

Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı