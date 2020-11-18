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Dünya

Bahreyn Dışişleri Bakanı İsrail'de

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, resmi ziyaret kapsamında ülkesinin ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı İsrail'e geldi.

Mustafa Deveci   | 18.11.2020
Bahreyn Dışişleri Bakanı İsrail'de

Kudüs

Dışişleri Bakanı Zeyyani, İsrail, ABD ve Bahreyn arasında Batı Kudüs'te yapılacak üçlü toplantıya katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

İki ülke arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalanmasının ardından Bahreyn'den İsrail'e yapılan bakanlık düzeyindeki ilk ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz'in önderliğindeki ABD'li heyet de Zeyyani'yi taşıyan uçaktaydı.

Zeyyani ve beraberindeki heyet, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi tarafından Ben Gurion Havalimanı'nda karşılandı.

Ashkenazi ve Zeyyani Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığına geçerek burada görüşecek. Görüşmenin ardından Zeyyani ve beraberindeki heyet, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilecek.

Zeyyani, daha sonra başbakanlık ofisinde Binyamin Netanyahu ile görüşecek ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılacağı İsrail, ABD ve Bahreyn üçlü toplantısına iştirak edecek.

Ziyarette İsrail ile Bahreyn arasında çok sayıda anlaşmanın imzalanacağı belirtildi.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.


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