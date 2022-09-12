Dolar
18.24
Euro
18.50
Altın
1,724.31
ETH/USDT
1,735.00
BTC/USDT
22,063.00
BIST 100
3,622.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bağdat'taki 'Özgürlük Anıtı' Türk işçiliğiyle yeniden hayat buluyor

Irak'taki birçok toplumsal olaya tanıklık eden ancak yıllardır ihmal edilmiş Özgürlük Anıtı, Türkiye’nin girişimi ve Türk şirketinin çabasıyla restore ediliyor.

Haydar Karaalp   | 12.09.2022
Bağdat'taki 'Özgürlük Anıtı' Türk işçiliğiyle yeniden hayat buluyor Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani - AA

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1960'lardan sonra meydana gelen önemli olayların şahidi, çeşitli gösterilerin sembolü konumundaki Özgürlük Anıtı, 2003 sonrası gelen hükümetler ve yerel belediyelerin ihmaliyle karşı karşıyaydı.

Ancak, Bağdat'ın önemli sembollerinden olan Tahrir Meydanı'nın ortasındaki Özgürlük Anıtı, Türkiye'nin girişimiyle eski ihtişamına kavuşuyor.

"Halı dokuyor gibi nakış yapa yapa çalıştık"

Tahrir Meydanı ve anıtının restorasyon çalışmalarını yürüten Görkem Şirketi İdari Müdürü Mehmet Turgut, AA muhabirine çalışmalarına dair bilgi verdi.

Turgut, "Anıtın taşları çok eskimişti, dökülüyordu. O taşları tek tek çok zorluklarla temizledik ve yenisini yapıyoruz. Yenisi de eski taşlara benzeyen bir mermerdir. Anıta zarar vermemek için çok dikkatli şekilde yapmak zorundayız. Halı dokuyor gibi nakış yapa yapa çalıştık." dedi.

Restorasyon çalışmasının hiçbir maddi karşılığının bulunmadığını ifade eden Turgut, bunun Türkiye'nin Irak halkına hediyesi olduğunu dile getirdi.

Turgut, Irak'ta faaliyet gösteren Türk şirketi olarak daha önce Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın restorasyonuyla Başbakanlık Konukevi'nin inşaatını yaptıklarını hatırlatarak, Kut kentinde de arıtma işeri dahil 25'e yakın proje tamamladıklarını kaydetti.

Iraklı Mühendis Mustafa Abdulemir de anıttaki restorasyon çalışmaları kapsamında koparılan eski mermerlerin yerine aynı kalitede yenisinin eklendiğini ifade ederek, anıttaki çalışmaların tamamlandığını ve sadece meydanın çevresindeki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bağdat'ta 1961 yılında Iraklı mimar Cevad Selim tarafından yapılan Özgürlük Anıtı'nda, Irak'taki olayları temsil eden Babil, Asurlular ve Sümerler dönemine ait motifler kullanılmış. 15 metre uzunluğundaki anıtta ayrıca, 14 Temmuz 1958 Irak Cumhuriyeti'nin kuruluşunun toplumsal etkisini yansıtan süslemeler ve semboller de yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şarkıcı Gülşen hakkındaki 'konutu terk etmeme' tedbiri kaldırıldı
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı
Yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturması bugün tamamlanacak
Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

Benzer haberler

Bağdat'taki 'Özgürlük Anıtı' Türk işçiliğiyle yeniden hayat buluyor

Bağdat'taki 'Özgürlük Anıtı' Türk işçiliğiyle yeniden hayat buluyor

İranlılardan Irak’a 'Erbain' akını

İran, Erbain törenleri nedeniyle sınırlardaki yoğunluk üzerine Irak'la sınırlarını kapattı

Suriye'den 161 Irak vatandaşı daha ülkesine geri döndü

Suriye'den 161 Irak vatandaşı daha ülkesine geri döndü
31 yıldır biriktirdiği değerli eşyalarla evini müzeye çevirdi

31 yıldır biriktirdiği değerli eşyalarla evini müzeye çevirdi
Erbilli hayvanseverler gönüllü olarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor

Erbilli hayvanseverler gönüllü olarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet