Euro
7.03
Dolar
6.27
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Bağdat’ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haydar Karaalp   | 15.03.2020
Bağdat’ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat

İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat’ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Irak'ta tüm uçak seferleri de 24 Mart’a kadar iptal edildi.

Bağdat Valiliği, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumların salıdan perşembeye kadar kapalı olacağını açıklamıştı.

Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı.

Vaka 124'e yükseldi

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 124’e yükseldiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Toplam vaka sayımız 18
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: İstediğinizi şampiyon ilan edin ama birilerine zarar gelecekse oynamayalım
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Benzer haberler

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi

Bağdat’ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

İran'da 91 yaşındaki Kovid-19 hastası tedavisinin ardından taburcu edildi

İran'da 91 yaşındaki Kovid-19 hastası tedavisinin ardından taburcu edildi
Çankaya Köşkü'nde yeni tip koronavirüs toplantısı yapıldı

Çankaya Köşkü'nde yeni tip koronavirüs toplantısı yapıldı
İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1809'a yükseldi

İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1809'a yükseldi