Euro
7.68
Dolar
6.79
BIST 100
110,655.30
Altın
1,691.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, havalimanı yakınına füze saldırısı yapıldığı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 08.06.2020
Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

Bağdat

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, “Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı yapıldı. Füzenin, Bağdat’ın güneyindeki Arab Hudayr bölgesinden atıldığı tespit edildi.” denildi.

Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin söz konusu “terör saldırısını” gerçekleştiren tarafların yakalanması için arama çalışmalarına başladığı belirtildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Katar, Kovid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetecek
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 500 bini geçti
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 141 bin 380'e yükseldi

Benzer haberler

Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 13 terörist öldürüldü

Bağdat’ta Kovid-19 vaka sayısındaki artış endişeye neden oluyor