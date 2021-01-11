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Dünya

BAE'li Bakan Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istediğini söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye ilişkilerinin, karşılıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde normalleşmesini istediğini söyledi.

İdiris Okuduci   | 11.01.2021
BAE'li Bakan Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istediğini söyledi

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, BAE merkezli "SkyNews" Televizyonu'na verdiği özel bir röportajın bir kısmında, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

"Türkiye ile ihtilaflara veya sorunların yaşanmasına yol açacak herhangi bir sebep söz konusu değildir." diyen Gargaş, Türkiye'nin son dönemlerde Avrupa Birliği'ne yönelik ümit verici ifadelerini gördüklerini belirtti.

Gargaş, "Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz; karışlıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz." dedi.

Türkiye ve Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatı arasındaki ilişkilere de değinen Gargaş, "Ankara'nın Müslüman Kardeşler'in ana destekçisi olmasından vazgeçmesini istiyoruz. Ankara'nın Arap (dünyası) ile ilişkiler yörüngesini yeniden düzeltmesinden yanayız." görüşünü belirtti.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelmişti. El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.

Katar anlaşmasının ardından BAE kanadından Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine dair açıklamalar gelmeye başlamıştı.

Gargaş, son olarak 7 Ocak'ta ülkesinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki bir numaralı ticaret ortağı olduğunu söylemişti.

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