Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BAE'de elektrik üreten bir nükleer reaktör faaliyete geçti

Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 4 nükleer reaktörden birinin faaliyete geçtiğini açıkladı.

İdiris Okuduci   | 02.08.2020
BAE'de elektrik üreten bir nükleer reaktör faaliyete geçti

İstanbul

Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yakıt dolumu ve kapsamlı testlerin ardından başarılı bir şekilde operasyonu tamamladı." ifadelerini kullandı. 

Maktum, hedeflerinin reaktörlerin tamamının tam kapasiteyle faaliyete geçmesi olduğunu böylece ülkedeki elektrik ihtiyacının yüzde 25'inin karşılanabileceğini aktardı.

"Barakah" reaktörünün faaliyete geçmesiyle 9 milyonluk bir nüfusa sahip BAE, nükleer enerji ile elektrik üreten ilk Arap ülkesi oldu.

BAE, 2023'e kadar Barakah'ın da yer aldığı 4 reaktöre sahibi olmayı planlıyor. Reaktörlerin toplam maliyetinin 25 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'dan Sırbistan'a Kovid-19'la mücadelede destek
ABD'de Kovid-19 hem kırsal hem de kentsel kesimlerde eskisinden daha yaygın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bine dayandı
Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca tatilcileri uyardı: Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım

Benzer haberler

BAE'de elektrik üreten bir nükleer reaktör faaliyete geçti

BAE'de elektrik üreten bir nükleer reaktör faaliyete geçti

BAE basını Ürdün'deki Öğretmenler Sendikası krizini sevinçle karşıladı

Yemen'de çatışan tarafların tahammülsüz tutumları siyasi çözüm ihtimalini baltalıyor

BAE ve Suudi Arabistan'ın yıkıcı politikaları ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'a da uzanıyor

BAE ve Suudi Arabistan'ın yıkıcı politikaları ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'a da uzanıyor
Nahda Hareketi'nden 'BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı' iddiası

Nahda Hareketi'nden 'BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı' iddiası
Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi 'özerklik'ten vazgeçecek

Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi 'özerklik'ten vazgeçecek