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Dünya

BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde koronavirüs görülen kişi sayısı 13'e yükseldi.

Ali Semerci   | 22.02.2020
BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Ankara

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 13'e çıktı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İranlı 70 yaşındaki bir erkek turist ile 64 yaşındaki eşinde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

Ülkede Kovid -19 tespit edilen kişi sayısı 13'e yükselirken, bunların 3'ü tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

BAE'de ilk Kovid-19 vakası 29 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen bir ailenin fertlerinde görülmüştü.

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