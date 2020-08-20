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Dünya

BAE Veliaht Prensi'nin danışmanı Dahlan hakkında 'kırmızı bülten' talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanı Muhammed Dahlan hakkında "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

Cemil Murat Budak   | 20.08.2020
BAE Veliaht Prensi'nin danışmanı Dahlan hakkında 'kırmızı bülten' talebi

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BAE adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 19 Nisan 2019 İstanbul'da gözaltına alınan Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan'ın, Muhammed Dahlan tarafından Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve Türkiye'de yaşayan Filistinli kanaat önderleri hakkında bilgi toplamak için görevlendirildikleri, "gizli tanık" ifadeleriyle belirlendi. 

Gizli tanık "Poyraz"ın, Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan'ın Dahlan ile irtibatlı olduklarına yönelik ifadeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

"Poyraz", şüphelilerden Şaban'ın kendisiyle görüştüğünü, bu görüşmede Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve Mısırlı bazı kişiler hakkında bilgi istediğini anlattı.

Yusuf Hasan, cezaevinde intihar ederken Samir Semih Şaban, Dahlan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanı Muhammed Dahlan hakkında "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

Kırmızı bülten nedir?

"Kırmızı bülten", bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliğince çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bültene verilen ad.

Uygulamada kırmızı bültene istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmekte.

Dahlan Terör Arananlar Kırmızı Liste'de

Hakkında yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini finanse ettiği öne sürülüyor.

"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "uluslararası casusluk yapma" suçlarından aranan Muhammed Dahlan, Terör Arananlar Kırmızı Liste'de yer alıyor.

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