Euro
9.55
Dolar
7.86
BIST 100
1,388.55
Altın
1,827.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BAE ve Bahreyn'den gelen heyet Ağlama Duvarı'nda Yahudi ayinine katıldı

Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn vatandaşı bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak Duvarı'nda düzenlenen Yahudi ayinine katıldı.

Esat Fırat   | 14.12.2020
BAE ve Bahreyn'den gelen heyet Ağlama Duvarı'nda Yahudi ayinine katıldı

Kudüs

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Yahudilerin de en kutsal mekânı sayılan Harem-i Şerif'in güneybatı duvarında (Ağlama Duvarı) Hanuka Bayramı’nın beşinci mumunun yakılması töreni düzenlendi. 

Ayine eski İsrail Sefarad Başhahamı Shlomo Moshe Amar, Ağlama Duvarı ve Kutsal Yerler Hahamı Shmuel Rabinowitz, İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'in yanı sıra BAE’li ve Bahreynlilerden oluşan grup ile çok sayıda İsrailli yetkili katıldı.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, Ağlama Duvarı bölgesine giren BAE’li ve Bahreynli heyetin alanda bulunan İsraillilerce sevgi gösterileriyle karşılandığı görüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu ülkelerin bakanlıklarının koordinasyonuyla birkaç gündür İsrail’in çeşitli kentlerini ziyaret eden grup, bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilmişti.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi ilişkiler süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman ve Suudi Arabistan var.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 73 milyonu geçti
New York 'yeniden tam karantina' uygulamasına geçebilir
DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ünde Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti

Benzer haberler

BAE ve Bahreyn'den gelen heyet Ağlama Duvarı'nda Yahudi ayinine katıldı

BAE ve Bahreyn'den gelen heyet Ağlama Duvarı'nda Yahudi ayinine katıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu kendisini karantinaya aldı

Arap Birliği: İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgali barışın önünde engel teşkil ediyor

Emirates Dubai-İstanbul seferlerine 21 Aralık'ta yeniden başlıyor

Emirates Dubai-İstanbul seferlerine 21 Aralık'ta yeniden başlıyor
İsrail'de 40 şirkete siber saldırı düzenlendi

İsrail'de 40 şirkete siber saldırı düzenlendi
Hamas: İsrail'le yeniden güvenlik iş birliğine başlanması uzlaşı önünde büyük bir engel

Hamas: İsrail'le yeniden güvenlik iş birliğine başlanması uzlaşı önünde büyük bir engel