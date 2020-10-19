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Dünya

BAE kabinesi İsrail'le normalleşme anlaşmasını onayladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kabinesi, İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşmasını onayladı.

Zeynep Hilal Karyağdı,Mustafa Deveci   | 19.10.2020
BAE kabinesi İsrail'le normalleşme anlaşmasını onayladı

İstanbul/Kudüs

BAE hükümetinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun, BAE ve İsrail arasında tam diplomatik ilişki ve barış anlaşması olan İbrahim Anlaşması'nı onaylama kararı aldığı belirtildi. 

Açıklamada, Kurul tarafından anlaşmanın onaylandığına dair kararname çıkarılması için anayasal işlemlere başlanması talimatı verildiği ifade edildi.

Anlaşmanın bölge halklarının beklentilerinin gerçekleşmesi için barış ve istikrarın önemli bir parçası olacağı, ayrıca ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin yolunu açmasından ötürü bölge halklarının refah ve ilerleme çabalarına destek vereceği savunuldu.

İsrail meclisi, 15 Ekim'de BAE ile yapılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

İki bakanın da yer aldığı BAE heyeti İsrail'i ziyaret ediyor

Bu arada, ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalanmasının ardından aralarında iki bakanın da yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyetin resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gideceği bildirildi. 

Yerel basında yer alan haberlere göre, BAE Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın öncülük ettiği heyet resmi temaslarda bulunmak için yarın İsrail'e gidecek.

Heyetin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Maliye Bakanı Yisrael Katz ile görüşeceği ifade edildi. 

Geçen ay imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından BAE'den İsrail'e yapılacak ilk üst düzey resmi ziyarette iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için bir dizi anlaşmanın imzalanacağı kaydedildi. 

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı. 

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