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Dünya, Koronavirüs

BAE, İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını Kovid-19 salgını nedeniyle askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını 1 Temmuz'a kadar erteledi.

Mustafa Deveci   | 18.01.2021
BAE, İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını Kovid-19 salgını nedeniyle askıya aldı

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin bu kararı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldığı belirtildi. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Açıklamada, 1 Temmuz'a kadar BAE'yi ziyaret etmeyi planlayan İsraillilere vize almaları uyarısı yapıldı.

Tel Aviv yönetimi, BAE'yi ziyaret eden çok sayıda İsraillide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle dün bu ülkeden dönenlere belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalmaları zorunluluğu getirmişti.

BAE yönetimi, İsrail ile varılan vize muafiyet anlaşmasını 13 Ocak'ta onaylamıştı.

Anlaşma gereğince, 13 Şubat'tan itibaren İsrailliler BAE'ye vizesiz seyahat edebilecekti.


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