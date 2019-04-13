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Dünya

Bab'da ÖSO'ya ait araçlara eş zamanlı bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait iki araca yerleştirilen bombaların eş zamanlı olarak infilak ettirilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Ömer Koparan,Adham Kako,Levent Tok   | 13.04.2019
Bab'da ÖSO'ya ait araçlara eş zamanlı bombalı saldırı

Bab

Edinilen bilgiye göre ilk saldırıda, Bab ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaktaki Kabbasin belde merkezinde ÖSO'ya ait bir askeri araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlama sonucu aracı kullanan ÖSO mensubu ağır yaralandı.

İkinci saldırı ise Bab ilçe merkezinde, ÖSO komutanlarından birine ait park halindeki araca yerleştirilen bombanın benzer şekilde infilak ettirilmesi sonucu meydana geldi. Saldırıda 10 yaşında bir çocuğun ağır yaralandığı öğrenildi.

Patlamaların yaşandığı noktalara intikal eden güvenlik güçleri, saldırıları terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarının Afrin ilçesini yeniden işgal etmek istediklerine yönelik son dönemde artan açıklamalarına eş zamanlı olarak, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde terör eylemlerinin artması dikkati çekiyor.

Suriye'nin Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, 8 Nisan'da da ÖSO'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.

Halep'in Bab ilçesi ve çevresindeki sivil yerleşimler Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti. Ancak YPG/PKK, Bab'ın doğusundaki Münbiç ve batısındaki Tel Rıfat'taki işgalini sürdürerek, ilçeye zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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