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Dünya

Baas rejiminin devrilmesi Humus'ta kutlandı

Suriye'nin Humus ilinde düzenlenen etkinlikte binlerce kişi, Baas rejiminin devrilmesini kutladı.

Ethem Emre Özcan, Ahmet Karaahmet  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Baas rejiminin devrilmesi Humus'ta kutlandı Fotoğraf: Ebubekir Saka/AA

Humus

Yerel sivil toplum kuruluşları, Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ülkenin önemli şehirlerinden Humus'ta etkinlik düzenledi.

Kent merkezindeki Saat Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, yerel ses sanatçılarının katıldığı programda doyasıya eğlendi.

Kutlamaya katılan Hiba Sabbuh, AA muhabirine, "Bugün Saat Meydanı'nda toplandık. Bu meydan, Suriye devriminin sembollerinden biridir. Bu kutlamalar asla durmayacak. Allah bizi bu zaferle onurlandırdı." dedi.

Sabbuh, herkesin birlik içinde olduğunu vurgulayarak, suçluların cezalandırılmasını istedi.

Humus'a 7 yılın ardından dönen Bedevi Mugarbil de "Sanki Humus'a ilk kez geliyorum. Kutlama için hep beraber buraya geldik." ifadesini kullandı.

Mugarbil, Humus'ta arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Samer Masri de "Bu duygudan daha güzel bir şey yok. Bugün gördüğümüz bu marşlar zafer marşlarıdır." diye konuştu.

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