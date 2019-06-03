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Dünya

Azez'deki terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 21'e çıktı

Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde, dün akşam düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 21'e çıktı.

Adham Kako   | 03.06.2019
Azez'deki terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 21'e çıktı

Ankara

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 21'e yükseldi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Suriye-Türkiye sınırında bulunan, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin merkezinde dün akşam bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 14'ten 21'e çıktı.

Saldırı sonucu en az 45 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde durmuştu.


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