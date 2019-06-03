Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.85
BIST 100
90,345.63
Altın
1,319.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de

Türkiye'nin Avrupa genelinde en fazla çocuklu hane sayısına sahip ülke olduğu tespit edildi.

Şerife Çetin   | 03.06.2019
Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de

Brüksel

Türkiye'nin Avrupa genelinde en fazla çocuklu hane sayısına sahip ülke olduğu tespit edildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) çocuklu hane sayısına ilişkin yayımladığı en güncel verilere göre Türkiye kıta genelinde çocuklu hane sayısında Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerini geride bıraktı.

Verilere göre, Türkiye'deki hanelerin yüzde 51'inde çocuk bulunurken, Türkiye'yi İrlanda (yüzde 39), Polonya ve Slovakya (yüzde 36), Romanya (yüzde 35) ve İspanya (yüzde 34) izledi.

En düşük çocuklu hane sayısı olan ülkeler sıralamasında yüzde 22 ile Almanya ve Finlandiya olarak ön plana çıkarken, bu ülkeleri İsveç (yüzde 23) ve Avusturya (yüzde 25) takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor

İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dördüncü oldu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Türkiye ve Yunanistan Ege'de iş birliğini görüşecek

Türkiye ve Yunanistan Ege'de iş birliğini görüşecek
Galatasaray krizler arasında çifte kupaya ulaştı

Galatasaray krizler arasında çifte kupaya ulaştı
'Matematik dersi almadan hiçbir öğrenci üst sınıfa geçemeyecek'

'Matematik dersi almadan hiçbir öğrenci üst sınıfa geçemeyecek'