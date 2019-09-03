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Dünya

Azez ilçe merkezinde ikinci bombalı saldırı: 5 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Azez ilçesinde gün içerisinde ikinci kez motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 03.09.2019
Azez ilçe merkezinde ikinci bombalı saldırı: 5 yaralı

Azez

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde eski meclis binası karşısında cami ve yetimhane önünde gün içerisinde ikinci kez bombalı saldırı gerçekleşti.

Motosiklete yerleştirilen bombanın patlamasıyla meydana gelen saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı ve bazı iş yerleri zarar gördü.

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.

Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde motosiklete yerleştirilen bomba infilak etmiş ve bu patlamada da 1 sivil ölmüş, 11 sivil yaralanmıştı.

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