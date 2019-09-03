Euro
6.29
Dolar
5.75
BIST 100
99,217.95
Altın
1,532.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesi ile Çobanbey beldesinde bomba yüklü motosikletlerle art arda saldırılar düzenlendi. Azez İlçe merkezindeki saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 03.09.2019
Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Azez

Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir sivil yaşamını yitirdi, 11 sivil yaralandı.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde, bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada, ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Olay yerine gelen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde de bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Güvenlik birimleri, art arda yapılan saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da yeni dönemin yol haritası
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak
ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?
Aşırı sağ Almanya eyalet seçimlerinden güçlenerek çıktı
Keşmir’in ardından Assam: Kuzey Hindistan’da sular ısınıyor

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK yine Azez’e saldırdı

Afganistan'da bombalı saldırı: 16 ölü, 119 yaralı

CHP'den poster ve bayrak yakılmasına kınama

CHP'den poster ve bayrak yakılmasına kınama
Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'da patlama: 8 ölü
İsrail Hizbullah'tan gelebilecek saldırıya hazırlanıyor

İsrail Hizbullah'tan gelebilecek saldırıya hazırlanıyor