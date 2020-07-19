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Dünya

Azez’de terör saldırısı: 5 ölü, 85 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 85 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 19.07.2020
Azez’de terör saldırısı: 5 ölü, 85 yaralı Fotoğraf: Saher El Hacci/AA

Azez

Azez’de terör saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez’in Siccu köyünde, bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlama sonucu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na ait ücretsiz yemek ve ilaç dağıtım merkezinde hasar oluştu. ( Saher El Hacci - Anadolu Ajansı )


Kilis’in karşısında yer alan Azez’in Siccu köyünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi. 

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

Saldırıda yaralanan 15 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı

Alınan bilgiye göre, Azez'in Siccü köyünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan ve durumları ağır olan 15 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Burada bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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