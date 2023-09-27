Azerbaycanlı pilotlar, şehitleri gökte Har-ı Bülbül çizerek andı
Azerbaycan Havayolları pilotları, Azerbaycan topraklarının özgürlüğü uğruna şehit olan askerlerin aziz hatırasının simgesi olan Harıbülbül çiçeğinin ana hatlarını çizdi.
Bakü
Muhteşem görüntü, Azerbaycan Havayolları'nın Laçin Airbus A320neo'su tarafından oluşturuldu. Harıbülbül, Şuşa kentinde yetişiyor ve vatan mücadelesinde can veren şehitlerin simgesi olarak kullanılıyor.
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Azerbaycan Havayolları pilotları, Azerbaycan topraklarının özgürlüğü uğruna şehit olan askerlerin aziz hatırasının simgesi olan Harıbülbül çiçeğinin ana hatlarını çizdi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 27, 2023
Harıbülbül, Şuşa kentinde yetişiyor ve vatan mücadelesinde can veren şehitlerin simgesi olarak kullanılıyor… pic.twitter.com/mgUZ6REhXS