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Dünya

Azerbaycanlı pilotlar, şehitleri gökte Har-ı Bülbül çizerek andı

Azerbaycan Havayolları pilotları, Azerbaycan topraklarının özgürlüğü uğruna şehit olan askerlerin aziz hatırasının simgesi olan Harıbülbül çiçeğinin ana hatlarını çizdi.

27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Azerbaycanlı pilotlar, şehitleri gökte Har-ı Bülbül çizerek andı

Bakü

Muhteşem görüntü, Azerbaycan Havayolları'nın Laçin Airbus A320neo'su tarafından oluşturuldu. Harıbülbül, Şuşa kentinde yetişiyor ve vatan mücadelesinde can veren şehitlerin simgesi olarak kullanılıyor.

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