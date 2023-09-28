Dolar
27.18
Euro
28.43
Altın
1,875.15
ETH/USDT
1,594.50
BTC/USDT
26,255.00
BIST 100
8,213.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD: Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız

ABD, Karabağ'daki gelişmeler bağlamında bölgede görevlendirilebilecek bir uluslararası gözlem misyonu hakkındaki detaylar için müttefikler ve ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Tuğçenur Akgün  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
ABD: Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power ve ABD Dışişleri Bakanı'nın vekaleten Avrupa ve Avrasya ile ilişkilerden sorumlu yardımcısı olan Yuri Kim'in, bugün Azerbaycan'da olduğunu kaydeden Miller, ABD'li yetkililerin Azerbaycanlı yetkililere ateşkesin devam etmesi ve insani ihtiyaçların karşılanması yönündeki mesajlarını ilettiklerini belirtti.

Miller, insani ihtiyaçların giderildiğinden emin olunması bağlamında, Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonunun görevlendirilmesine Azerbaycan'ın olumlu baktığı yönündeki açıklamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Önümüzdeki günlerde bu misyonun tam olarak neye benzeyeceğini detaylandırmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışacağız." diyen Miller, tarafların kalıcı bir barışa ulaşabilmeleri için müzakere ve diplomasinin önemine işaret etti.

Milller, diğer yandan Rusya'nın zaman zaman müzakereleri kolaylaştırıcı rol oynadığını ancak geçen hafta Karabağ'daki gelişmeler kapsamında Moskova'nın "verimli" bir rol oynadığını düşünmediğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD'li yetkililerin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Aliyev'in, BM Mukim Koordinatörlüğünün yakın zamanda Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine ziyaretini organize etmeye hazır olduklarını söylediği kaydedilmişti.

Aliyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarına işaret ederek, Azerbaycan'da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi onların da haklarının ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını vurgulamıştı.

Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve Ermeni nüfusunun temsilcileri arasında entegrasyon konularında müzakerelerin yürütüldüğünü belirten Aliyev, bölgedeki altyapının yenilendiğini, Ermeni sakinlere yardım gönderdiklerini ve bunun sürmesi hususunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği yürüttüklerini kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı
TSK'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

Benzer haberler

ABD: Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız

ABD: Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bakü'de şehitleri anma etkinliklerine katıldı

Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları, Karabağ'daki durumu görüştü

Aliyev, Karabağ Ermenilerinin haklarının güvence altına alınacağını belirtti

Aliyev, Karabağ Ermenilerinin haklarının güvence altına alınacağını belirtti
Bakan Yumaklı: Kardeş Azerbaycan'la tarımı ilgilendiren konularda da işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Yumaklı: Kardeş Azerbaycan'la tarımı ilgilendiren konularda da işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz
ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesine çıktı

ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesine çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet