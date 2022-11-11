Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,766.72
ETH/USDT
1,256.20
BTC/USDT
16,717.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'ın özgürleştirdiği Şuşa şehri Arjantin'de anlatıldı

Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Ramzi Teymurov, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi ile özgürlüğüne kavuşturduğu Şuşa şehrini anlattı.

Muhammed Emin Canik   | 11.11.2022
Azerbaycan'ın özgürleştirdiği Şuşa şehri Arjantin'de anlatıldı Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

Buenos Aires

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın yanı sıra birçok yabancı misyon temsilcisi, devlet adamı ve akademisyen katıldı.

Teymurov, 44 gün süren Karabağ Zaferi'ni anlattı, uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan Karabağ ve çevresinin 30 yıl işgal altında kaldığını hatırlattı.

Birleşmiş Milletler'in bölge hakkındaki tasarılarını dile getiren Teymurov, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin sadece Azerbaycan'ın değil, aynı zamanda uluslararası hukukun zaferi olduğunu söyledi.

Teymurov, Şuşa'nın tarih ve medeniyet açısından önemine dikkati çekerek, şehrin tarih boyunca Kafkasya bölgesinin müzik merkezi, Azerbaycan'ın en ünlü bestekar ve sanatçılarına beşik olduğunu belirtti.

Şuşa'nın işgal döneminde birçok tarihi eserini kaybettiğini aktaran Teymurov, "Şuşa'da önceden 17 tane cami vardı, bugün sadece 2 tane kaldı, yani 15 camiyi yok ettiler ama biz Şuşa'yı yeniden inşa edeceğiz ve asıl haline döndüreceğiz. Şuşa yalnızca Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının şehridir." dedi.

Büyükelçi Teymurov, dün Semerkant'ta Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne değinerek, Orta Asya bölgesinin önemini vurguladı ve Arjantin'in bu bölge ülkeleriyle kuracağı ilişkiden elde edeceği faydalara değindi.

Temyurov'un konuşmasının ardından, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni anlatan bir video gösterimi yapıldı ve davetlilere Azerbaycan lezzetleri ikram edildi.

İki yıl önce Şuşa işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, iki yıl önce Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya girerek, Ermenistan işgaline son verdi.

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı
Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı
İletişim Başkanlığından, CHP Milletvekili Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama
Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi hazırlandı

Benzer haberler

Azerbaycan'ın özgürleştirdiği Şuşa şehri Arjantin'de anlatıldı

Azerbaycan'ın özgürleştirdiği Şuşa şehri Arjantin'de anlatıldı

Katar 2022 öncesi istatistikler Brezilya, Arjantin ve Hollanda'yı favori gösteriyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: Arjantin

FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılında şehitler unutulmadı

Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılında şehitler unutulmadı
Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde 10 kırmızı kart çıktı

Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde 10 kırmızı kart çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet