Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonunun üstünden 1 yıl geçti
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonunun üstünden 1 yıl geçti.
Bakü
Azerbaycan ordusu, 1 yıl önce bugün, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin silahsızlandırılarak bölgeden çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlattı.
Ermeni güçlerin mevzi ve ateş noktalarının, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakıldığı operasyon yaklaşık 24 saat sürdü.
Operasyon sonucu yasa dışı Ermeni silahlı güçler silah bırakmak zorunda kaldı ve Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti.
İşgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi ile Hocalı, Hocavend ve Ağdere şehirleri Azerbaycan'ın kontrolüne geçti ve böylece ülkenin genelinde egemenlik ve anayasal düzen tam sağlanmış oldu.
Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni nüfusa entegrasyon çağrısında bulundu, bölgeye insani yardım malzemeleri gönderildi.
Hankendi ve diğer şehirlerin elektrik hatları Ermenistan'ın enerji sisteminden ayrılarak Azerbaycan'ın enerji sistemine bağlandı.
Azerbaycan'ın "ülkeye entegre olma ve vatandaşlığı kabul ederek diğer Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olma" önerilerine rağmen bölgedeki Ermeni nüfusun büyük çoğunluğu Azerbaycan'ı terk ederek Ermenistan'a gitti.
Sözde rejimin yöneticileri gözaltına alındı
Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan, Arayik Harutyunyan ile "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın ve "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alınarak Bakü'ye götürüldü.
Söz konusu şahısların yargı süreci devam ediyor.
Operasyonda 204 şehit verildi
Antiterör operasyonunda Azerbaycan ordusundan 204 asker şehit oldu. Ermeni güçlerinden ise 310 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.
Operasyonda Ermeni güçlere ait 8 tank, 22 top, 14 havan topu, 3 uçaksavar, 9 askeri araç imha edilirken, 1713 farklı askeri araç ve silah ile 18 bin 600 tüfeğe el konuldu.
Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü bölgeden çıktı
Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonun akabindeki süreçte, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı üçlü bildiri gereği bölgede konuşlandırılan ve "Rus Barış Gücü" diye adlandırılan Rus birlikleri aşamalı şekilde bölgeyi terk etti.
Görev süresinin 10 Kasım 2025'te bitmesi öngörülen Rus Barış Gücü'nün bölgeden çıkış süreci Haziran 2024'te tamamlandı.
Yine 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi maksadıyla Azerbaycan'ın Ağdam bölgesinde oluşturulan Türk-Rus Ortak Merkezi de görevini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.