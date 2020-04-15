Euro
7.52
Dolar
6.90
BIST 100
95,854.92
Altın
1,716.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı arttı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye yılın ilk çeyreğinde yapılan doğal gaz ihracatı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artış gösterdi.

Ruslan Rehimov   | 15.04.2020
Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı arttı

Baki

Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde yurt dışına 3,57 milyar metreküp doğal gaz satıldı. 

Söz konusu dönemde, Türkiye'ye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 2,6 milyar metreküp doğal gaz gönderildi. Azerbaycan, belirtilen tarihlerde Gürcistan'a da 923 milyon metreküp doğal gaz sattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İran'dan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü kararına tepki
Dokuz Eylül Üniversitesinde 'immun plazma' tedavisi başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 59'a yükseldi
Çocuklar 23 Nisan'da kırmızı beyaz kıyafetlerle balkonlardan şarkı söyleyecek

Benzer haberler

Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı arttı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı arttı

Bakü'nün meydanları güvercinlere kaldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan Türkiye'ye teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kısıtlayıcı önlemleri insanlarımızın hayatını korumak için aldık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kısıtlayıcı önlemleri insanlarımızın hayatını korumak için aldık
Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı
Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı