Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı arttı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye yılın ilk çeyreğinde yapılan doğal gaz ihracatı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artış gösterdi.
Baki
Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde yurt dışına 3,57 milyar metreküp doğal gaz satıldı.
Söz konusu dönemde, Türkiye'ye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 2,6 milyar metreküp doğal gaz gönderildi. Azerbaycan, belirtilen tarihlerde Gürcistan'a da 923 milyon metreküp doğal gaz sattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.