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Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye'nin terörle mücadelesine tam destek

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi tam desteklediklerini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 05.11.2019
Azerbaycan'dan Türkiye'nin terörle mücadelesine tam destek

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, 12. Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, görüşmede, ülkesinin savunma kapasitesini artırmak için Türkiye ile askeri iş birliğini genişlettiğini, bunun da bölgede istikrarın sağlanmasında kilit rol oynadığını söyledi.

Terörle mücadelede şehit düşen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyen Hasanov, ayrılıkçılıkla mücadele eden ülke olarak "Azerbaycan'ın Türkiye'yi tam desteklediğini" belirtti.

Öte yandan bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Gürcistan, Pakistan ve Türk dili konuşan ülkelerin de katılımıyla ortak tatbikatların yapılması ve tecrübe paylaşımı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.


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