Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranı yüzde 76,73 oldu
Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranının yüzde 76,73 olduğu açıklandı.
Bakü
Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 76,73 olduğu belirtildi.
- Sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev seçimde oyların yüzde 93,9'unu aldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti
Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.
ABD şirketi "Oracle Advisory Group", yaptığı sandık çıkış anketine göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oyların yüzde 93,9'unu aldığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.