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Dünya

Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranı yüzde 76,73 oldu

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranının yüzde 76,73 olduğu açıklandı.

Ruslan Rehimov  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranı yüzde 76,73 oldu Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata - AA

Bakü

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 76,73 olduğu belirtildi.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", yaptığı sandık çıkış anketine göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oyların yüzde 93,9'unu aldığını açıklamıştı.

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