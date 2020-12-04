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Dünya

Azerbaycan'daki cami kilise ve sinagoglarda şehitler için dua edildi

Azerbaycan'daki cami, kilise ve sinagoglarda, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakları kurtarmak için yürütülen operasyonda şehit olan askerler için dualar edildi.

Ruslan Rehimov   | 04.12.2020
Azerbaycan'daki cami kilise ve sinagoglarda şehitler için dua edildi

Bakü

Vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerini anan Azerbaycan'daki ibadethanelerde törenler düzenlendi.

Bakü ve ülkenin diğer bölgelerindeki camilerde bir araya gelen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

Başkentteki Jen Mironosits Ortodoks kilisesi, Kutsal Meryem Ana Katolik kilisesi ile Gence'deki Aleksandr Nevski Ortodoks kilisesinde ve Aşkenaz sinagogunda da şehitler için dua edildi.

Bakü Haydar Camisi'nde ise Sünni ve Şii din adamlarının katılımıyla vahdet namazı kılındı. Azerbaycan'ın dini lideri Şeyhülislam Allahşükür Paşazade'nin kıldırdığı namaz sonrasında dualar edilerek şehitler anıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaşta 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. Ermenistan, imzaladığı ateşkes gereği işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer'i boşaltmıştı.

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