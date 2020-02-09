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Dünya

Azerbaycan'da oy kullanma işlemi sona erdi

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Ruslan Rehimov   | 09.02.2020
Azerbaycan'da oy kullanma işlemi sona erdi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gitti.

Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarıştı. Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izledi.

Resmi olmayan ilk sonuçların bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.

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